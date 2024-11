Österreichs größte Sortieranlage

Es sind neue Dimensionen in der Rohstoffverwertung in Österreich: Seit Sommer ist im Ennshafen die Sortieranlage Triplast im Regelbetrieb. In der 25 Meter hohen Halle werden täglich hochautomatisiert Kunststoffverpackungen sortiert. Bei Triplast handelt es sich um ein Gemeinschaftsunternehmen des Mollner Familienunternehmens Bernegger, das im Ennshafen 22 Hektar Grund besitzt, der Altstoff Recycling Austria (ARA) und der deutschen "Der Grüne Punkt"-Holding. 65 Millionen Euro wurden in die