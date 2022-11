Ein Kunde will eine noch funktionstüchtige Wärmepumpe durch eine leistungsstärkere ersetzen. Bisher wurde die alte weggeworfen und entsorgt, Ressourcen wurden verschwendet, es gab keinen Markt für "Second Life"-Produkte in diesem Sektor. Das will der Wärmepumpen-Erzeuger Ochsner aus Haag/NÖ ändern. "Wir wollen nichts mehr wegwerfen", begründet der Leiter des Second-Life-Projekts Hannes Brandner den Schritt zu mehr Kreislaufwirtschaft.