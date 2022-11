Unternehmen dürften sich "nicht in die Hängematte legen und auf die Politik warten", sagte der Greiner-Vorstandsvorsitzende Axel Kühner bei der UN-Weltklimakonferenz in Ägypten. Also lässt der Kremsmünsterer Kunststoffkonzern als eines von nur rund 30 Unternehmen in Österreich und 3600 weltweit seine unternehmerischen Umwelt- und Klimaziele von einer unabhängigen Organisation berechnen, ob sie auch unter dem Verständnis der Wissenschaft dazu beitragen, das Pariser 1,5-Grad-Ziel der maximalen