Nachhaltigkeitswelle kommt ins Rollen

Es sind drei Buchstaben, die in der Wirtschaft vieles verändern: ESG. Die Abkürzung steht für Umwelt (Environment), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance). Der Überbegriff ist die Nachhaltigkeit: Sie wird in Sachen Klimaschutz, Lieferketten und Menschenrechte immer wichtiger und Teil internationaler Regelwerke. Vor allem, was die Berichterstattungspflichten für Unternehmen betrifft. In der EU werden derzeit Regeln erarbeitet, die ab 2024/25 viel mehr Unternehmen verpflichten