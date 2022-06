MTA: Wachstum mit cleveren Rollen

So ähnlich wie bei den Elektrofahrrädern der Motor immer besser in den Rahmen verbaut wurde, so verschwinden die Kleinantriebe für Logistiklösungen immer mehr in die Beförderungssysteme von Paletten oder Förderbändern. Und die Anforderungen an die Effizienz und Intelligenz der Intra-Logistik, also an den Warentransport innerhalb einer Fabrik oder eines Logistikzentrums, steigen.