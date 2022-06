Miba: Windräder und E-Autos treiben das Wachstum

Die Lieferungen an die Energiewirtschaft, vor allem für Windräder, erreichen inzwischen elf Prozent des Umsatzes, das ist im Zweijahresvergleich ein Plus von einem Viertel. Umgekehrt geht die Abhängigkeit von der Automobilindustrie etwas zurück: Vor zwei Jahren wurden 47 von 100 Euro in dieser Branche erlöst, inzwischen ist der Anteil auf 42 gesunken.