Veranstaltung: Joe Biden und die Welt der Anleger

Am 20. Jänner wird Joe Biden als neuer Präsident der USA angelobt. Was von ihm als Führer der Supermacht zu erwarten ist und welche Auswirkungen seine Politik auf die Weltwirtschaft und damit auf die Welt der Anleger hat, darüber diskutiert am 19. Jänner um 18 Uhr im OÖN-Forum eine illustre Runde. Die Hypo Oberösterreich und die OÖNachrichten laden Sie zum gemeinsamen Business Talk ein, dieser Veranstaltung auf nachrichten.at live zu folgen und uns davor Ihre Fragen zuzusenden.

Über die US-Wirtschaftspolitik der kommenden vier Jahre diskutieren der Wiener Politikberater Thomas Hofer, er hat in Washington Wahlkampfmanagement studiert), Amag-Vorstandsvorsitzender Gerald Mayer, die Ökonomin und Direktorin des Wirtschaftsforschungsinstituts EcoAustria, Monika Köppl-Turyna sowie Hypo-Generaldirektor Klaus Kumpfmüller.

Aus New York schalten wir den österreichischen Wirtschaftsdelegierten in den USA, Michael Friedl, live zu.

Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist kostenlos. Sie können sich jederzeit auf nachrichten.at zuschalten oder aber die gesamte Diskussion on demand später ansehen. Moderiert wird die Diskussion vom stv. OÖN-Chefredakteur Dietmar Mascher. Haben auch Sie Fragen, so schicken Sie sie bitte vorab an wirtschaft@nachrichten.at

