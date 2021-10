TECH DAY 2021: Gipfeltreffen des digitalen Handels am 18.11. in Wien

Der Name ist Programm: Einmal jährlich bietet der Handelsverband mit der TECH DAY-Reihe das Neueste rund um technologiegetriebene, globale Retail Trends. Nie war das Spektrum innovativer technologischer Einsatzmöglichkeiten breiter, entscheidend ist aber weiterhin die Realisierbarkeit und die Rentabilität.

Der TECH DAY 2021 vereint am 18. November im ThirtyFive am Wienerberg einen ganzen Nachmittag lang die neuesten Tech-Trends, zukunftsweisende Entwicklungen und innovative Unternehmen im Handel unter einem Dach. Das dynamische Event verbindet Kurzvorträge und Messeelemente miteinander und versteht sich als Brückenveranstaltung von Technik und Handel.

Österreichs führendes Retail Tech-Event holt auch heuer wieder unzählige nationale wie internationale Top-Speaker in die Bundeshauptstadt, darüber hinaus werden 200 hochkarätige Besucher erwartet – das Who is Who der heimischen Handelsbranche.

Die Schwerpunkte des TECH DAY 2021? Die besten eCommerce-Shopsysteme, effektive Marketingmaßnahmen im Onlinehandel, die neuesten Payment- & Loyalty-Trends, der aktuelle Hype um Kryptowährungen und Non-Fungible Token (NFT) sowie die spannendsten Entwicklungen im Bereich AI & Robotics. Darüber hinaus werden Learnings aus der Corona-Krise und relevante Studienergebnisse präsentiert sowie die begehrten Retail Innovation Awards vergeben. Mehr auf www.techday.at

Jetzt Ticket buchen »

Tech Day 2019 - Retail Evolution

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Kontakt Handelsverband



Tel.: +43 (1) 406 22 36

E-Mail: office@handelsverband.at

Web: www.techday.at