OÖ Reparaturbonus startet durch  Reparieren statt Wegwerfen

Seit Anfang Jänner können Menschen, die in Oberösterreich leben, wieder um Förderungen für Reparaturdienstleistungen von Elektro-Haushaltsgeräten ansuchen. Ein erster Zwischenstand zeigt die hohe Nachfrage der oberösterreichischen Bevölkerung an der Förderaktion, so wurden zwischen Jahresbeginn und Mitte Juni 2021 schon insgesamt 7.897 Anträge im Rahmen der Förderaktion „Reparaturbonus“ gestellt, wovon 7.204 genehmigt werden konnten.

Insgesamt wurden seit Jahresbeginn schon knapp 600.000 Euro ausbezahlt, die durchschnittliche Förderhöhe beträgt ca. 73 Euro. Mehr als die Hälfte aller reparierten und geförderten Geräte waren Mobiltelefone, gefolgt von Geschirrspülern und Waschmaschinen. Der riesige Erfolg des Reparaturbonus zeigt, dass es den Menschen ein großes Anliegen ist, vermehrt auf das Prinzip `Reparieren statt Wegwerfen´ zu setzen und damit einen wichtigen Beitrag zur Abfallvermeidung und damit auch zum Klimaschutz zu leisten. Alle Informationen zum Reparaturbonus finden Sie unter www.reparaturbonus.at