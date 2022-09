Kunstberatung und Schätzung bei Ihnen vor Ort am 21. und 22. September

Warum Kunst in einer Auktion verkaufen?

In einer Auktion treffen die gegensätzlichen Interessen von Verkäufern und Käufern aufeinander und werden in Einklang gebracht - ganz ohne langwierige Verhandlungen.

Stattdessen fällt während einer Auktion in wenigen Augenblicken eine Entscheidung. Während das Gefecht zwischen mehreren Bietern entfacht, die Spannung steigt und die zeitliche Komponente ein Faktor über Sieg oder Niederlage ist, wird der Preis in die Höhe getrieben. Wozu sonst langwierige Verhandlungen nötig sind, das geschieht hier innerhalb weniger Augenblicke zwischen Rufpreis und Zuschlag.

Das Auktionshaus im Kinsky

Für den Verkaufserfolg ist es entscheidend, dass ein Auktionshaus nicht nur über fachkundige Experten verfügt, sondern solche mit besten Beziehungen zu Sammlern, Kunstliebhabern, Museumskuratoren und Galeristen. Solche Beziehungen basieren auf Vertrauen und langjähriger positiver Zusammenarbeit.

Unsere Experten sind seit Jahrzehnten im Kunsthandel tätig. Sie verfügen über großes Fachwissen sowie reiche Erfahrung und sind Spezialisten ihrer Fachgebiete, egal ob es sich um Alte Meister oder Zeitgenössische Kunst, um Gemälde des 19. Jahrhunderts oder Klassische Moderne, um Jugendstil oder Glas, Porzellan, Möbel, Uhren, Schmuck, Silber, Judaika oder Skulpturen handelt.

Wir informieren Sie über den Wert Ihrer Kunstwerke und über die Möglichkeiten der Einbringung. Schicken Sie uns Fotos der Werke zu, um den Prozess noch einfacher zu gestalten!

Mag. Kareen Schmid: schmid@imkinsky.com, +43 1 532 42 00-20