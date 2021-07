Inflation: "Was momentan passiert, steht nicht im Lehrbuch"

Zinsen im Nullbereich, dazu ein Anstieg der Teuerung, massive Erhöhungen bei der Energie: Die Preise ziehen aktuell stark an. Beim Business Talk der Hypo Oberösterreich und der OÖN wurde darüber diskutiert, ob es sich bei der aktuellen Inflation um den Beginn einer längerfristigen Krise handelt oder lediglich um ein temporäres Schreckgespenst.

"Wir haben die Inflation in den vergangenen Quartalen massiv unterschätzt", stellte Gabriel Felbermayr, designierter Wifo-Chef und derzeit noch Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel, zu Beginn des Abends in den Raum. Die Vereinigten Staaten sind für ihn einer der Haupttreiber dieser Entwicklung: "Das hat ja keiner wirklich am Zettel gehabt, dass jegliche Zurückhaltung in der US-Fiskalpolitik aufgegeben wird."

"Plötzlich nicht mehr leistbar"

Das Unbehagen in der Bevölkerung sei jedenfalls gerechtfertigt, so Felbermayr, der vor allem Probleme bei Nahrungsmitteln und im Baubereich sieht. "Vorhaben sind plötzlich nicht mehr leistbar."

Anette Klinger, Miteigentümerin und Geschäftsführerin der IFN Holding mit der bekanntesten Marke Internorm, sieht weniger Preis- als vielmehr arge Versorgungsprobleme: "Wir haben Bauchweh, ob wir die Materialien, die wir brauchen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort haben. Im Moment beginnen lächerliche Dinge wie eine Schraube zum Problem zu werden." Zudem bereite ihr der Handelskrieg zwischen Russland, China und den USA Sorgen, sagte Klinger.

Swietelsky-Vorstandsvorsitzender Karl Weidlinger zeichnete ein ambivalentes Bild: Die Bauindustrie sei zwar trotz Corona bis auf wenige Wochen nie wirklich zum Stillstand gekommen. Man habe es aber leider in der Industrie in der Vergangenheit verabsäumt, sich selbst versorgen zu können. "Die eigenen Produktionen aufzugeben, rächt sich jetzt." Die Preise für bestimmte Produkte hätten sich verdoppelt.

Einigkeit herrschte darüber, dass es auf den Märkten deutlich enger geworden sei.

"Ich erlebe momentan schon sehr viel Unsicherheit, wohin man sich entwickeln soll: Soll man jetzt ins Wachstum gehen? Soll man jetzt investieren?", so Klinger zu einer möglichen Überhitzung. Weiter angefeuert könnte die Inflation von den herbstlichen Gehaltsverhandlungen werden. Das Thema Lohnrunde sei essenziell, man dürfe es nicht überziehen. "Es bleibt nur ein kleiner Teil im Geldtaschl des Mitarbeiters, ein großer Teil landet im Finanzministerium." Österreich sei keine Insel in einem Riesenozean, sondern in der Mitte von Europa, und es gebe im Umfeld sehr attraktive Länder, um zu produzieren, warnte Klinger vor einer Schwächung des Standortes.

Der Generaldirektor der Hypo Oberösterreich, Klaus Kumpfmüller, sprach angesichts der aktuellen Entwicklungen samt Nullzinsen von einer "schleichenden Enteignung der Sparer". Bei rund 300 Milliarden Euro auf den österreichischen Sparbüchern und einer entsprechenden Verzinsung und Inflationsrate ergebe sich allein in einem Jahr ein Kaufkraftverlust von sechs Milliarden Euro.

Was ist wahrscheinlich?

"Was momentan passiert, steht nicht im Lehrbuch", so Felbermayr über die aktuell unkonventionelle Finanzpolitik, die ein Tabu breche. "Wir ermöglichen eine Staatsverschuldung durch die Druckerpresse."

Die Inflation sei ein bisschen etwas von der Art wie ein schwarzer Schwan, "der selten übers Land fliegt, aber wenn er übers Land fliegt, richtet er viel Schaden an". Die Gefahr einer längerfristigen Geldentwertung sei nicht sehr hoch, die weitere Entwicklung jedoch schwer zu prognostizieren. "Ein Revival einer großen Inflationskrise ist denkbar, aber mit geringer Wahrscheinlichkeit", sagte der Ökonom. Es stünden jedenfalls mächtige Instrumente zur Steuerung der Inflation zur Verfügung. "Auf diese Art von Führung kann man sich relativ gut verlassen", so Felbermayr. (tob)

Der Talk zum Nachsehen:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Die Sorgen der Wirtschaft

Die Inflationsgefahr beschäftigt auch die oberösterreichische Industrie. Das zeigte eine Diskussion von 20 Firmenchefs mit Wirtschaftsforscher Gabriel Felbermayr und Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner in Linz. Nicht nur steigende Energie- und Rohstoffkosten würden die Preise treiben, sondern auch der Mitarbeitermangel. Die Lohnrunde im Herbst sei nur ein Preistreiber. Noch stärker wirke, dass Firmen einander die Mitarbeiter abwerben und kräftig drauflegen.

Kontakt HYPO Oberösterreich

Landstraße 38

4010 Linz Tel.: +43 732 7639 0

E-Mail: office@hypo-ooe.at

Web: www.hypo.at