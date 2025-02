KI in der Arbeitswelt: Was erlaubt und was verboten ist

Über eine Kamera erfasst ein Programm, das auf künstlicher Intelligenz (KI) basiert, die Arbeitsleistung eines Mitarbeiters. Es stellt eine hohe Konzentration fest – und setzt eine Kette in Gang: Etwaige störende Anrufe werden automatisch umgeleitet, an der Tür wird "Bitte nicht stören" angezeigt. Theoretisch ist es möglich, KI am Arbeitsplatz so einzusetzen. Praktisch ist es in der EU verboten.