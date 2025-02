Kakaopreis macht Schokolade teurer

Der Preis für eine Tonne Kakao lag jahrelang bei rund 2000 Pfund. Im November 2023 begann ein Preisanstieg, der Ende des Vorjahres bei rund 10.000 Pfund endete. Zuletzt gab es eine Preiserholung, aber auch deutliche Schwankungen. "Wir werden uns darauf einstellen müssen, dass es volatil bleibt", sagt Wolfgang Stöhr, Österreich-Chef des deutschen Unternehmens Ritter Sport.

Für das aktuelle Halbjahr erwartet er eine erneute Teuerung bei Schokolade. Er gehe jedoch davon aus, dass diese niedriger sei als die bisherigen Erhöhungen.Der Grund für den Aufwärtsdruck beim Preis ist laut Stöhr der Klimawandel. Kakao werde rund um den Äquator produziert, weil dort die klimatischen Bedingungen am besten seien. "80 Prozent des Kakaos kommen aus Westafrika und da im Speziellen aus Ghana und der Elfenbeinküste." In dieser Region seien die jüngsten drei Ernten nicht erfolgreich gewesen. Auf starke Dürren seien starke Regenfälle gefolgt, was den Ertrag deutlich geschmälert habe.

Eine Änderung der Grammatur komme für ihn nicht in Frage, ebenso gebe es aktuell kein Projekt mit Kakao-Alternativen, sagt Stöhr. Ritter Sport hat 2024 in Österreich elf Millionen Tafeln verkauft und 22,3 Millionen Euro umgesetzt.

