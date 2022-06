Oberösterreichs Unternehmen haben die Pandemie im Großen und Ganzen gut überstanden, und auch eine weitere Krise "werden wir gut überstehen und nicht Trübsal blasen", sagte Heinrich Schaller, Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, bei der 29. Galanacht der Wirtschaft der OÖNachrichten.

Sie stand unter dem Motto "In die Zukunft investieren", und das haben viele der Betriebe getan, wie man an der großen Zahl der Pegasus-Einreichungen unschwer erkennen konnte. OÖN-Chefredakteurin Susanne Dickstein: "Die Zukunft ist ungewisser denn je. Wir müssen in die Menschen investieren, mit denen wir die Zukunft des Standortes gestalten können."

Pegasus: Die Unternehmen des Jahres wurden gekürt

Die Jury unter dem Vorsitz des Ökonomen Friedrich Schneider vergab in sechs Kategorien 14 Trophäen. Mit Gold in den Händen gingen in den Hauptkategorien die Keba Group (Linz), Evonik Fibres (Schörfling) und die Hochreiter Lebensmittelgruppe (Bad Leonfelden) nach Hause. Die Statuen wurden von den OÖNachrichten gemeinsam mit ihren Partnern Raiffeisenlandesbank, Land Oberösterreich, Wirtschaftskammer, Industriellenvereinigung und KPMG vergeben.

Gründer-Rekord

In der Kategorie Zukunftshoffnungen, dem Sonderpreis des Landes OÖ, prämierte Landesrat Markus Achleitner den Publikumsliebling der mehr als 400 Festgäste: den Schnapsbrenner Hochbrotzentig, der nicht verkauftem Brot ein zweites Leben in flüssiger Form ermöglicht. Die Zeit der Coronakrise wurde auch von anderen Unternehmen für Innovationen genutzt. "Wir hatten anfangs Sorge, aber mit mehr als 6000 Neugründungen ist das ein Höchstwert", so Achleitner.

Dass Innovation viel Mut und Engagement braucht, unterstrich KPMG-Partner Helge Löffler, indem er in Anlehnung an Google-Innovationsmanager Frederik Pferdt darauf hinwies, dass Innovation, die sich von Anfang an auszahle, "nur eine gute Idee" sei.

Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) hob die Bedeutung der in Gründung befindlichen Technischen Universität Linz hervor. Es sei ein "Glücksgriff, wenn der Bund von sich aus eine Universität gründet". Er sprach von einer Investition "in die Zukunft der gesamten Republik" und von seiner Hoffnung, dass das Gesetz dafür noch vor dem Sommer beschlossen wird.

Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) verteidigte die digitale Strategie der Stadt. Auch wenn Linz bei der Google-Suche "digitale Stadt" nicht an vorderster Stelle auftauche, habe man hier schon viel getan. "Ich bin ein sparsamer Bürgermeister und investiere lieber ins Ars Electronica Center, das ist mir 100-mal mehr wert, als in Google aufzutauchen." Im Übrigen warnte Luger Europa vor dem "Kardinalfehler", in der aktuellen Krise rasch aus russischem Gas auszusteigen.

Als beste Unternehmerin zeichnete Wirtschaftskammer-Österreich-Präsident Harald Mahrer die Emporia-Alleineigentümerin Eveline Pupeter aus. Mit ihrem Linzer Unternehmen verkauft sie Mobiltelefone in 30 Länder. Die Handys seien auf ältere Semester abgestimmt – ältere Menschen würden eben schon schlechter sehen und hören. "Männer hören spätestens ab der Eheschließung schlechter", so die Wirtstochter in ihrer typischen Art. WK-Chef Mahrer forderte Frauen auf, ihre "noble Zurückhaltung" in vielen Bereichen abzulegen, denn "sie sind genauso innovativ wie Männer", und gratulierte Oberösterreich zur Entscheidung für die TU.

Die oberösterreichische Wirtschaft sei aktuell durch multiple Krisen stark gefordert, sagte Doris Hummer, Präsidentin der Wirtschaftskammer Oberösterreich. "Aber die Betriebe sind viel resilienter, als ich selbst gedacht habe."

Für sein Lebenswerk geehrt wurde Erwin Hauser. Der Linzer übernahm die von seinem Vater Rudolf 1946 gegründete Kühlprodukte-Firma mit dem Pinguin-Logo und brachte sie zur heutigen Größe: 1200 Beschäftigte in Europa und 355 Millionen Euro Umsatz. Die Geschäftsführung hat der Witwer, der seine Johanna gestern wohl gern an seiner Seite gehabt hätte, bereits übergeben.

Pegasus für das Lebenswerk an Erwin Hauser

Unternehmerin des Jahres: „Die Frauen gehören auf die Bühne“

Mit großer Freude reagierte Eveline Pupeter auf die Nachricht, dass sie den Pegasus für die „Unternehmerin des Jahres“ mit nach Hause nehmen darf: Bereits halb auf dem Weg zur Bühne drehte sie sich aber noch einmal um, um jenen Gegenstand zu holen und mit nach oben zu nehmen, der sie unternehmerisch groß gemacht hat: ein Senioren-Smartphone von Emporia.

Preisträgerin Eveline Pupeter mit Harald Mahrer, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich Bild: Volker Weihbold

Pupeter ist Geschäftsführerin und seit 2015 auch Alleineigentümerin des Unternehmens mit Sitz im Linzer Hafen. Dieses gibt es bereits seit 31 Jahren: Begonnen wurde mit dem Import einfach zu bedienender Autotelefone. Kurz nach der Jahrtausendwende wurde der Wechsel hin zum Entwickler und Produzenten von Mobiltelefonen vollzogen. 2015 schließlich drang Pupeter in jene Nische vor, in der das Unternehmen seitdem sehr erfolgreich ist: Das erste speziell auf Senioren zugeschnittene Smartphone kam auf den Markt. „40 Millionen Menschen in Europa sind immer noch nicht digitalisiert“, sagte Pupeter, die dafür plädiert, die Älteren mitzuziehen und den digitalen Spalt zwischen Jung und Alt zu schließen.

Auf der Bühne ermunterte Pupeter zudem Frauen, sich unternehmerisch zu betätigen und das Erreichte auch zu zeigen: „Die Frauen gehören auf die Bühne.“

Erfolgsgeschichten: „Bin ein kleiner Metzger aus dem Mühlviertel“

Ehrlich gerührt war der Mühlviertler Unternehmer Wolfgang Hochreiter, als er den Pegasus in Gold für seine Erfolgsgeschichte entgegennahm. „Es ist ein wunderbares Gefühl, das Erreichte zu genießen und Dank für das Geschaffene zu erhalten, gerade in so schwierigen Zeiten“, sagte der geschäftsführende Gesellschafter der Hochreiter Lebensmittelbetriebe GmbH, unter deren Dach fünf Firmen betrieben werden.

Günter und Ilse Achleitner, Peter Weidinger, Wolfgang Hochreiter und Heinz Kaltenbäck, Doris Hummer, Rob van Gils und Markus Schober Bild: Volker Weihbold

Vor dreißig Jahren hat der gelernte Fleischhauer im Betrieb seines Vaters und seiner Mutter Margarete in Bad Leonfelden begonnen. „Täglich viel arbeiten und riskieren – mit den besten Mitarbeitern und einer Frau, die mitzieht“: Mit diesem Rezept hat er ein Imperium mit 200 Millionen Umsatz aufgebaut. Trotzdem sagt er von sich: „Ich bin ein kleiner Metzger aus dem Mühlviertel.“ Spontan widmete er auf der Bühne den Preis seinem Vater, der 2020 verstorben ist: „Der Betrieb war sein Leben.“ Wolfgangs Mutter gestern zu ihrem Sohn: „Dein Vater wäre stolz auf dich gewesen.“

Zukunftshoffnungen: Wie eine „Schnapsidee“ zum Geschäftsmodell wurde

Der erste Dank galt der Familie: „Ohne die Unterstützung meiner Eltern wäre das alles nicht möglich gewesen“, sagte Moritz Aschauer sichtlich bewegt. Der Pabneukirchner konnte mit seinem Unternehmen Hochbrotzentig die Fachjury und das Publikum beim Saalvoting in der Sparte „Zukunftshoffnungen“ überzeugen. 49 Prozent stimmten für Hochbrotzentig, 30 Prozent für Cortexplore, 21 Prozent für Aerovision Drone Support.

Aschauer, dessen Eltern eine Bäckerei führen, fiel vor einigen Jahren auf, wie viel Brot und Gebäck in der Branche im Müll landet. „Jeden Tag schmeißt Wien den Brotbedarf von Graz weg“, sagte Aschauer. Dem Absolventen einer Lebensmittel-HTL kam dabei die Idee, das überschüssige Brot zu zerkleinern, einzumaischen und in hochprozentige Destillate zu verwandeln. Vodka, Gin und Ouzo – alles aus altem Gebäck. Was als „Schnapsidee“ begann, wird mittlerweile in einem eigenen Onlineshop, bei regionalen Märkten und natürlich in der Bäckerei der Familie Aschauer verkauft. „Bisher haben wir etwa 8000 bis 10.000 Flaschen verkauft und wollen natürlich weiterwachsen.“ Auch an einem Whiskey tüftelt der 25-Jährige derzeit.

Markus Achleitner, Markus Rockenschaub (Aerovision), Moritz Aschauer (Hochbrotzentig), Stefan Schaffelhofer und Robert Prückl (Cortexplore) (v. l.) Bild: Volker Weihbold

Die genaue Planung, Simulation und Navigation von neurochirurgischen Eingriffen ermöglichen Stefan Schaffelhofer und Robert Prückl mit ihrem Start-up Cortexplore. Das Linzer Unternehmen schafft es, das Gehirn dreidimensional zu visualisieren, und greift dabei auf modernste Kamera- und Animationstechniken zurück. Das soll Chirurgen den Operationsprozess erleichtern und Risiken bei Eingriffen senken. Derzeit beschäftigt Cortexplore sechs Mitarbeiter. Die entwickelte Software soll in naher Zukunft klinisch zugelassen werden.

Inspektionen von Industrietanks, Behältern, Rohren, Kanälen und Schächten sind meist sehr zeit- und kostenaufwendig und bergen dazu oft noch ein Risiko für Mitarbeiter. Um Sicherheit zu garantieren und Geld- und Zeitressourcen zu sparen, gründete der Katsdorfer Markus Rockenschaub das Unternehmen Aerovision Drone Support. Eine speziell entwickelte Drohne kann ohne Einsatz von Mitarbeitern und Gerüsten bis ins tiefste Innere von Industrieanlagen vordringen. Aerovision Drone Support ist bereits bei großen Industrie- und Energiebetrieben gefragter Partner.

Leuchttürme: „Wir haben den Spirit eines Sportvereins“

Seit mehr als fünf Jahren zweistellige Wachstumsraten, die Zahl der Mitarbeiter ist im Vorjahr auf mehr als 2000 gestiegen und die weiteren Wachstumsaussichten sind glänzend. Am Donnerstagabend war Siegerehrung für die Keba Group AG. Denn mit dem „Spirit eines Sportvereins“ will der Vorstandsvorsitzende Gerhard Luftensteiner das Unternehmen führen. Es ist nicht der erste Pegasus in Gold, den der Linzer Elektronik-Konzern gewonnen hat. Den ersten erhielt das Unternehmen 2005, damals schon unter der Führung Luftensteiners.

Keba-Chef Gerhard Luftensteiner Bild: Volker Weihbold

Mittlerweile hat sich das Unternehmen in seine drei Geschäftssparten Industrieautomation, Geld- und Paketausgabe-Automaten und Ladeeinrichtungen für E-Autos aufgespaltet. Die Keba Group AG ist das Dach für diese drei Unternehmen. So könnten sich die Teams auf ihre jeweiligen Märkte konzentrieren, gleichzeitig werde aber die Zusammenarbeit großgeschrieben, sagt Luftensteiner. Die Wachstumsaussichten seien in jeder Sparte gut. Darüber hinaus wende man sich auch stark dem Thema Nachhaltigkeit zu. Wenig überraschend sieht das Elektronik-Unternehmen auch bei der Künstlichen Intelligenz großes Potenzial. Auch die Internationalisierung will Keba weiter vorantreiben.

Innovationskaiser: Ein versteckter Champion am Attersee

Der Preis hat uns doch überrascht, auch wegen starker Konkurrenz. Umso größer ist unsere Freude“, sagte Prokurist Reinhard Gehmair, der für Evonik Fibres den Goldenen Pegasus bei den Innovationskaisern entgegengenommen hatte. Als Teil der international tätigen Evonik Industries mit mehr als 30.000 Beschäftigten und zuletzt 15 Milliarden Euro Umsatz ist das Unternehmen mit Sitz in Schörfling am Attersee und Standort in Lenzing in einer Nische erfolgreich.

Prokurist Reinhard Gehmair mit der Pegasus-Trophäe Bild: Volker Weihbold

Die rund 200 Beschäftigten entwickeln, erzeugen und vertreiben Fasern, Membranen und Pulver, die in anderen Industrien zum Einsatz kommen. „Wir helfen unseren Kunden, nachhaltiger zu werden“, sagt Geschäftsführer Jean-Marc Chassagne. Unter anderem garantieren die Membranen des Spezialchemieunternehmens in Flugzeugtanks eine nicht entflammbare Atmosphäre. Kerngeschäft des Unternehmens ist es aber, Biogas mit Membranen zu Biomethan aufzubereiten, das wiederum zur Gewinnung von Strom und Wärme oder als alternativer Kraftstoff genutzt werden kann.

Bei diesem Verfahren sehen Chassagne und Gehmair viel Potenzial in Österreich. 90 Prozent der Evonik-Produkte gehen in den Export. Sie tragen dazu bei, den jährlichen Kohlendioxid-Ausstoß um drei Millionen Tonnen zu verringern. Aber auch hausintern schreibt Evonik Fibres Nachhaltigkeit groß: Das Unternehmen deckt seinen Gasbedarf zu 100 Prozent mit regionalem Biomethan.