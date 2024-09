Die Zukunft des Lebensmitteleinkaufs – was wird sie bringen? Das testet der österreichische Lebensmittelhändler gemeinsam mit seinem Mutterkonzern Aldi Süd weltweit aus – in Österreich mit dem smarten Einkaufswagerl. Später als die anderen großen Lebensmittelhändler im Land führt der Hofer-Konzern Selbstbedienungskassen nun in 200 seiner derzeit 540 Filialen ein.