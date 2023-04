Helmut List: "Das Beste setzt sich schon durch"

70 Stunden und mehr arbeitet Helmut List noch immer pro Woche, um die richtigen Entwicklungen in der Mobilität voranzutreiben.

Er ist 81 Jahre alt und Alleingeschäftsführer eines Unternehmens mit 11.000 Mitarbeitern. Der Vollblut-Techniker Helmut List hat die von seinem Vater gegründete Entwicklungsfirma für Fahrzeuge zu einem globalen Spieler gemacht. Ein Gespräch in der AVL-Niederlassung in Steyr über die Perspektive für Verbrenner, das offene Rennen, was den Antrieb von Nutzfahrzeugen anlangt, autonomes Fahren und seine Gedanken zur Firmenzukunft.