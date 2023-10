Fast 5 Millionen Wohnungen: So wohnt Österreich

Wie wohnt Österreich, wie viele Gebäude gibt es, wem gehören sie? Bisher hat die Statistik Austria alle zehn Jahre die umfassende Gebäude- und Wohnungszählung durchgeführt, ab sofort wird das jedes Jahr der Fall sein. Das kündigte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas bei der Präsentation der aktuellen Erhebung für das Jahr 2021 an. Auch ein langfristiger Bogen wurde gespannt. "In Österreich nimmt die Zahl der Wohnungen und ihre Fläche immer weiter zu", sagte Thomas. In 150 Jahren hat