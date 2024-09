Familienunternehmen in Wels: "Auf meine Leute ist 100 Prozent Verlass"

Sattlermeister Georg Winklmayr in seinem Betrieb in Wels

Vor rund 350 Jahren gründeten die Vorfahren von Georg Winklmayr (60) eine Sattlerei. Heute führt der Sattlermeister in der zehnten Generation den Betrieb am Kaiser-Josef-Platz in Wels als Lederwaren-, Sattler- und Taschnermeister mit acht Mitarbeitern. Aus seiner Werkstätte kommen Luxusprodukte aus Leder, Prototypen für die Industrie und Kleinserien bis 1000 Stück, etwa für Montagegurte oder Fernglas-Trageriemen für Luxuseditionen.