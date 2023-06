Dynatrace erstmals über der Umsatzmilliarde

2005 war es ein Betrieb mit drei Beschäftigten, 18 Jahre später ist es ein Konzern mit 4200 Mitarbeitern und mehr als einer Milliarde Euro Umsatz: Nur wenige Unternehmen sind in den vergangenen Jahren so stark gewachsen wie Dynatrace, das anderen Unternehmen hilft, eigene Systeme mit künstlicher Intelligenz fehlerfrei und effizienter zu machen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/23 (per 31. März) steigerte der Softwarekonzern den Umsatz um 29 Prozent auf 1,08 Milliarden Euro (1,16 Milliarden Dollar), der Nettogewinn erhöhte sich von 52,4 auf 107 Millionen Dollar.

Das "Herz" schlägt in Linz

"Die KI von Dynatrace erkennt nicht nur vollautomatisch, ob ein digitaler Dienst fehlerhaft arbeitet, sondern warnt auch vor möglichen Sicherheitsrisiken und blockt aktiv Cyberangriffe ab", sagt Dynatrace-Gründer und Technikchef Bernd Greifeneder.

Obwohl die Zentrale des Konzerns nach Eigentümerwechseln mittlerweile in Waltham im US-Bundesstaat Massachusetts ist, schlägt das "Herz" nach wie vor in Linz. Am Fünfundzwanziger Turm im Linzer Hafenviertel ist das Forschungszentrum des Konzerns, dort arbeiten 670 Beschäftigte. In Hagenberg sind es 70, in Wien, Graz und Innsbruck zusammengerechnet weitere 430.

Die Zahl der Mitarbeiter erhöhte sich im abgelaufenen Jahr weltweit von 3600 auf 4200. Zu den Kunden gehören Banken, Versicherungen und Handelsunternehmen, aber auch andere IT-Konzerne wie Apple oder Amazon.

