Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Rund 24.000 offene Stellen für IT-Fachkräfte haben Österreichs Unternehmen derzeit ausgeschrieben, in fünf Jahren könnten es schon 30.000 sein. Im deutschsprachigen Raum fehlen 150.000 Fachkräfte. Und europaweit erwarten Experten bis 2030 einen Bedarf von elf Millionen zusätzlichen Branchenspezialisten, was in etwa der Einwohnerzahl Schwedens entspricht.