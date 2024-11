Die dreifache Verglasung und der Sonnenschutz

Rund 20 Millionen unsanierte Fenster gibt es laut Schätzungen in Österreich. Das ist ein wesentlicher Grund, warum das Internationale Fensternetzwerk (IFN) mit Sitz in Traun, zu dem neun Marken in fünf Ländern gehören (unter anderem Internorm), weiter großes Potenzial sieht. "Eine beschichtete Dreifachverglasung halbiert den Heizwärmebedarf im Vergleich zu einer Zweifachverglasung", sagt Unternehmenssprecher Christian Klinger.