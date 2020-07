Der Pegasus als Mutmacher für unsere Wirtschaft nach Corona

Der Pegasus landet heuer wegen der Coronakrise ausnahmsweise im Herbst. So sind Einreichungen für Oberösterreichs wichtigsten Wirtschaftspreis wieder bis 14. August möglich. Die Bewerbungen sollen einerseits zeigen, was unsere Firmen im vergangenen Jahr alles geleistet haben. Andererseits sollen sie auch jenen Mut machen, die derzeit mit den Folgen der Pandemie zu kämpfen haben. Alle bisherigen Bewerbungen bleiben in der Wertung.

Mit ihren langjährigen Partnern Raiffeisen Landesbank, Land Oberösterreich, Wirtschaftskammer, Industriellenvereinigung Oberösterreich sowie KPMG suchen die OÖN bereits zum 27. Mal die besten Unternehmen. Die Kategorien heißen: "Leuchttürme". Hier wenden wir uns an Unternehmen, deren Erfolge über Österreich hinausstrahlen). In der Kategorie "Erfolgsgeschichte" freut sich die Jury auf traditionelle Betriebe mit einer besonderen Geschichte. Um den "Innovationskaiser" können sich Betriebe bewerben, die mit ihren Entwicklungen die Zukunft gestalten. Als Zukunftshoffnungen sind vielversprechende Start-ups angesprochen. Dazu verleihen wir mit der Wirtschaftskammer Österreich einen Sonderpreis für eine erfolgreiche Unternehmerin/Managerin sowie den Pegasus in Kristall für das unternehmerische Lebenswerk.

Alle Informationen lesen Sie auf nachrichten.at/pegasus.

