Der beste Essig Österreichs kommt aus dem Mühlviertel

Seit der Gründung ihres Unternehmens "Die Essigmacherinnen" 2015 haben sich die drei Frauen der alten Kunst handwerklicher Essigherstellung aus Streuobst verschrieben. Bei Barbara Peterseil im Bio Obstbau Peterseil und bei Eva Eder beim "Pankrazhofer" wird das Obst zu Most vergoren. Bei Birgit Stutz in der Brennerei Dambachler wird dieser dann mithilfe von Bakterien zu Essig umgewandelt. Heuer haben die Unternehmerinnen bereits die "Goldene Birne" für den besten Birnenessig und zum zweiten Mal die höchste Auszeichnung Österreichs für den besten Bio-Apfelessig (mit Blütenhonig) eingeheimst.

Mittlerweile liefern die drei Frauen an mehr als 50 Lebensmittelgeschäfte in Oberösterreich, große Ketten zählen nicht zu den Kunden. Auch in der Gastronomie wie bei den Kulti-Wirten sind sie am Salatbuffet bzw. in der Küche mit ihren Produkten präsent.

Das ist Eva Eder nicht genug: Ihre Leidenschaft ist es, das Produkt persönlich zu vermitteln. So ist sie gern auf Kunst- und Brauchtumsmärkten unterwegs, "das möchte ich auch weiter so haben, denn jeder soll mich und den Essig spüren. Ich steh dort, damit man mit mir reden kann", sprüht sie vor Begeisterung. In der neuen "Streuobst-Welt" beim Bauernhof Pankrazhofer vermittelt sie (auch in Führungen und Verkostungen) Wissen um die Mostbirnen und -äpfel, Most, Frizzante, Essig und Senf.

Ulrike Rubasch

