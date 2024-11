Das neue Jahr beginnt mit einem neuen Mülltrennsystem

Laut Altstoff Recycling Austria AG (ARA) sammelten die Haushalte in Österreich im Jahr 2023 insgesamt mehr als 1.016.500 Tonnen Verpackungen und Altpapier. Rund 256.000 Tonnen Glas kamen so wieder zurück in den Umlauf, die Menge lag damit auf dem Niveau der Vorjahre.