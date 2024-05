Brüder "kochen" gemeinsam

Neben der Produktion, in der 35 Mitarbeiter beschäftigt sind, erzeugt eine 713-kWp-Anlage Sonnenstrom. Breitschopf-Küchen werden somit mit grünem Strom hergestellt.

Ein Geschwister-Duo steht künftig an der Spitze eines der größten Küchenhersteller in Österreich: Breitschopf in Dietach bei Steyr. Der Vater Johann (62) wird sich sukzessive aus der Leitung zurückziehen. "Wir decken sehr unterschiedliche Felder ab: Die Stärke meines Bruders ist die Technik und die Digitalisierung, meine der Vertrieb und die Finanzen", sagt Martin Breitschopf (29), Co-Geschäftsführer des Familienbetriebs, der bald gemeinsam mit seinem Bruder Johannes (31) das Süppchen kochen