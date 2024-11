Biowärme für die Region von Smurfit Kappa

Die Fabrik von Smurfit Kappa in Nettingsdorf

Nach zweijähriger Projektlaufphase wurde beim Papier- und Verpackungsspezialisten Smurfit Kappa Nettingsdorf in Ansfelden die Fernwärmeauskopplung in Betrieb genommen. Gemeinsam mit der steirischen Bioenergie Unternehmensgruppe stellt die Papierfabrik nun Abwärme für den Betrieb eines Fernwärmenetzes in der Stadtgemeinde Ansfelden und Umgebung zur Verfügung – mit der bis zu 8000 Haushalte versorgt werden können.