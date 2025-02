Arbeitswelt von morgen: "Alle werden sich verändern müssen"

Obwohl die Wirtschaftslage derzeit schwierig ist, gehen Experten davon aus, dass der Arbeitskräftemangel eines der größten Probleme der Zukunft für Unternehmen sein wird. "Selbst unter optimistischen Annahmen in Bezug auf die Bevölkerungsentwicklung, Zuwanderung und Erwerbsbeteiligung wird es in Österreich ab den frühen 2030er-Jahren einen akuten Mangel an Arbeitskräften geben", sagt Robert Stehrer vom Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw).