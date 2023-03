Pegasus: Zeigen Sie uns Ihre "Neuen Wege"!

Die begehrten Trophäen werden am 1. Juni verliehen.

Noch bis 7. April können sich heimische Unternehmen unter nachrichten.at/pegasus2023 für den Wirtschaftspreis bewerben. Meldungen für die 30. Auflage, die unter dem Motto "Neue Wege" steht, sind in fünf Kategorien möglich: Leuchttürme, Innovationskaiser, Erfolgsgeschichten, Zukunftshoffnungen und Unternehmerin/Managerin des Jahres. Es geht um Zahlen und Fakten, aber auch um die Bewertung von Strategien, Schnelligkeit, den Umgang mit den Mitarbeitern und Innovationen. Eine Jury bewertet die Einreichungen. Die Nominiertenliste wird am 29. April bekannt gegeben. Die Preisverleihung erfolgt am 1. Juni.

