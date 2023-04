Pegasus: Wie eine Schnapsidee zum Erfolg führte

Altes Brot und Gebäck, das zu Wodka, Gin und Ouzo wird: Damit überzeugte Moritz Aschauer aus Pabneukirchen im Vorjahr die Pegasus-Jury und gewann mit seinem Unternehmen Hochbrotzentig bei den Zukunftshoffnungen. Was der Sieg verändert hat, wieso in Österreich eine Kultur des Scheiterns fehlt und was er anderen Gründern rät, erzählt der 26-Jährige im OÖN-Doppelinterview mit Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner.