Pegasus: Von E-Learning bis hin zu Regenwürmern

"Der Pegasus ist eine Auszeichnung, die uns in Zeiten wie diesen bestärkt, optimistisch in die Zukunft zu schauen. Gerade deshalb wollen wir ihn heuer in die Linz Textil holen", sagt Friedrich Schopf, Vorstandssprecher der Linz Textil. Der Linzer Betrieb ist eines von zahlreichen Unternehmen, die sich bereits für den Wirtschaftspreis Pegasus beworben haben. Einreichungen sind unter nachrichten.at/pegasus noch bis 14. August möglich.

Die Preise werden in sechs Kategorien vergeben: Innovationskaiser, Leuchttürme, Zukunftshoffnungen, Erfolgsgeschichten und Unternehmerin/Managerin des Jahres. Nicht bewerben können sich Betriebe für das "unternehmerische Lebenswerk".

Kompostiersysteme zur Verwertung von Biomüll – und zwar mit Hilfe von Regenwürmern: Das ist das Erfolgskonzept von David Witzeneder und seiner Wormsystems GmbH: Der Andorfer hat sich in der Kategorie Innovationskaiser beworben. In dieser Kategorie hat im Vorjahr Click&Learn mit Co-Geschäftsführerin Renate Mitter den Pegasus in Bronze gewonnen. Auch heuer rechnet das Linzer E-Learning-Unternehmen sich wieder Chancen aus – diesmal bei den Erfolgsgeschichten.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.