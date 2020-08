Pegasus: Von der Backstube zum Fensterproduzenten

Diese Trophäe weckt Begehrlichkeiten: Täglich erreichen viele neue Bewerbungen für den Pegasus, den beliebtesten Wirtschaftspreis des Landes, die OÖNachrichten. Dieser wird am 13. Oktober im Linzer Brucknerhaus in sechs Kategorien verliehen. Sie können sich bis 14. August unter nachrichten.at/pegasus bewerben.

Beworben hat sich bereits der Familienbetrieb Honeder mit Geschäftsführerin Helga Honeder. Die Naturbackstube tritt in der Kategorie "Erfolgsgeschichten" an. Honeder wurde 1893 in Weitersfelden gegründet und beschäftigt heute rund 250 Mitarbeiter in 21 Filialen.

Die Chance ergreift auch der Büromöbelhersteller Hali, und zwar ebenso in der Sparte "Erfolgsgeschichten". Das Unternehmen aus Eferding blickt auf eine 79-jährige Geschichte zurück. Bei Hali arbeiten 245 Beschäftigte.

3750 sind es beim aus Traun stammenden Fensternetzwerk IFN, zu dem auch die Marke Internorm gehört. Die Gruppe mit Geschäftsführerin Anette Klinger hat sich in den Kategorien "Leuchttürme", "Innovationskaiser", "Erfolgsgeschichten" und "Unternehmerin/Managerin des Jahres" beworben.

Bild: Internorm

Die Bewerbung für den Pegasus ist in fünf Kategorien möglich. Leuchttürme sind Unternehmen, deren Erfolge über Österreich hinausstrahlen. Zu den Erfolgsgeschichten gehören traditionelle Betriebe mit besonderer Geschichte.

Um den Innovationskaiser können sich Firmen bewerben, die mit ihren Entwicklungen die Zukunft gestalten wollen. Als Zukunftshoffnungen sind vielversprechende Start-ups angesprochen. Dazu verleihen wir mit der Wirtschaftskammer Österreich einen Sonderpreis für eine erfolgreiche Unternehmerin/Managerin. Nicht bewerben kann man sich für das Lebenswerk. Diese Auszeichnung wird direkt von den langjährigen Pegasus-Partnern vergeben.

