Pegasus: Vom Bäcker zum Dichtungsexperten

Neue Wege in der Pandemie ist Rathmayr aus Sankt Agatha gegangen. Die 1937 gegründete Bäckerei hat die Hauszustellung einer digitalen Transformation unterzogen. Kunden könnten im Onlineshop bestellen und bezahlen, die Bäckerei liefere zielgerecht aus und vermeide so volle Brotregale am Abend, sagt Matthias Rathmayr, der das Unternehmen in vierter Generation führt. Beworben für den Pegasus hat sich auch bereits das Rieder Unternehmen Innseals Dichtungstechnik.

Daniel Geroldinger Bild: Innseals

Gründer Daniel Geroldinger beliefert mit seinem Team Kunden aus Maschinenbau, Lebensmittel- und Pharmaindustrie, Bio- und Medizintechnik sowie Öl- und Gasindustrie.

