Pegasus: So sieht die Wirtschaft von morgen aus

Haben auch Sie in den Bereichen Infrastruktur oder Geschäftsmodelle neue Wege erprobt? Dann seien Sie bei den Ersten und füllen Sie unter nachrichten.at/pegasus2022 den Bewerbungsbogen aus. Texte und Fotos können hochgeladen werden. Preise werden in sechs Kategorien verliehen: Innovationskaiser, Leuchtturm, Erfolgsgeschichte, Zukunftshoffnung und Unternehmerin/Managerin des Jahres. Bewerben kann man sich in einer oder in mehreren Kategorien.

Nicht einreichen kann man für das unternehmerische Lebenswerk: Wer diesen Preis erhält, entscheidet die prominent besetzte Pegasus-Jury. Die Einreichfrist läuft bis 8. April.