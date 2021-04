Pegasus: Seien Sie dabei beim Wirtschaftspreis!

Verliehen wird der bedeutendste Wirtschaftspreis des Landes am 10. Juni in sechs Kategorien: vom Innovationskaiser bis zum Leuchtturm, von der Erfolgsgeschichte bis zur Zukunftshoffnung und zur Unternehmerin/Managerin des Jahres. Außerdem wird der Pegasus in Kristall für das unternehmerische Lebenswerk verliehen.

Gleich in mehreren Kategorien hat sich die PET Austria GmbH aus Eberstalzell (Geschäftsführer: Daniel Ziegelbäck) beworben: Das Unternehmen produziert Baustoffe und Werkzeuge und ist auch als Großhändler tätig.

Das Motto beim Pegasus lautet heuer "Das Comeback der Wirtschaft": Reichen auch Sie auf nachrichten.at/pegasus2021 Ihre Bewerbungsunterlagen ein und sagen Sie uns, wie Ihr Unternehmen die Coronakrise bewältigt.

