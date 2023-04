Pegasus: Schnell sein und die Chance nutzen!

Zum 30. Mal vergeben die OÖN und ihre Partner den wichtigsten Wirtschaftspreis des Landes. Unter nachrichten.at/pegasus2023 sind Einreichungen möglich – heuer unter dem Motto "Neue Wege" in den Kategorien Leuchttürme, Innovationskaiser, Erfolgsgeschichten, Zukunftshoffnungen und Unternehmerin/Managerin des Jahres.

Viele spannende Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen haben ihre Chance bereits genutzt: Auf mehr als 40 Jahre Erfahrung blickt das Reinigungsunternehmen " Schmidt Saubere Arbeit" aus Ried im Innkreis zurück. Der Betrieb mit Geschäftsführer Maximilian Schmidt hat sich vom Ein-Personen-Unternehmen zu einem Arbeitgeber für 1300 Mitarbeiter an fünf Standorten entwickelt. Zu den Kunden zählen etwa öffentliche Einrichtungen, Konzerne, Thermen, Rehazentren und Private. Schmidt hat sich bei den Erfolgsgeschichten beworben.

Maximilian Schmidt

In die Zukunft investieren

Ebenfalls bei den Erfolgsgeschichten und dazu bei den Leuchttürmen ist der Rieder Naturmöbelhersteller Team 7 (Eigentümer: Georg Emprechtinger) am Start: Vom Baum bis zum fertigen Möbelstück besitzt das Unternehmen die Kontrolle über die gesamte Wertschöpfungskette. 40 Millionen Euro werden bis 2024 in Ried in den Neubau der Unternehmenszentrale und die Team-7-Welt investiert.

Team 7-Eigentümer: Georg Emprechtinger Bild: werk

1873 hat Franz Holter mit der Übernahme einer Eisenhandlung den Grundstein für den Welser Großhändler Holter, Spezialist für Sanitär, Heizungen und Installationstechnik, gelegt. Holter wird heute in fünfter Generation von Michael Holter und Jasmin Holter-Hofer geführt. Holter ist neben Österreich auch in Deutschland erfolgreich und beschäftigt fast 1000 Mitarbeiter. Das Unternehmen agiert zudem innovativ bei der Personalsuche, unter anderem betreiben die Lehrlinge einen eigenen TikTok-Kanal.

Michael Holter und Jasmin Holter-Hofer Bild: Himmelbauer

Haberfellner in Grieskirchen zählt zu den drei größten Mühlenbetrieben in Österreich: Das Unternehmen, das 1612 erstmals urkundlich erwähnt wurde, wird aktuell von Markus und Ulrike Haberfellner geführt. Die Produktionsanlagen sind zu 100 Prozent digitalisiert.

Markus Haberfellner Bild: Spar

Die Nominiertenliste für den Pegasus wird am 29. April in den OÖN bekannt gegeben. Die Preisverleihung findet am 1. Juni bei einer Gala im Linzer Brucknerhaus statt. Alle Bewerber sind eingeladen.

