Pegasus: Präsentieren Sie uns Ihre zündende Idee!

"In die Zukunft investieren": Das ist das diesjährige Motto des Pegasus, des größten Wirtschaftspreises des Landes, den die OÖN gemeinsam mit ihren Partnern verleihen.

Viele tolle Unternehmen haben bereits ihre Chance genutzt und auf www.nachrichten.at ihre Bewerbung eingereicht. Unter ihnen ist auch die Braun Rückbautechnologien GmbH mit Sitz in Vöcklabruck: Das Familienunternehmen entwickelt und produziert Technologien für den kontrollierten Rückbau kerntechnischer Einrichtungen. Spezialisiert ist man auf das Trennen und Zerlegen unterschiedlichster Materialien. Die Exportquote liegt bei 90 Prozent. Die Maschinen waren zum Beispiel in Tschernobyl im Einsatz. Auch für Fukushima wurde ein Rückbaukonzept erstellt. Aber auch in Österreich fallen radioaktive Abfälle an, etwa in Krankenhäusern und Forschungslaboren.

Braun Rückbautechnologien hat sich in den Kategorien Innovationskaiser sowie Erfolgsgeschichten beworben.

Christian Brandstötter betreibt seit 1999 ein Ingenieurbüro. Bild: (M. Klug)

Bewerben in fünf Kategorien

Ebenfalls bei den Erfolgsgeschichten rechnet sich Christian Brandstötter Chancen aus: Er betreibt in Waldburg ein Ingenieurbüro für Elektrotechnik und Automation mit den Schwerpunkten Mess-, Regel- und Steuerungstechnik namens "Control Engineering": Seit 23 Jahren berät Brandstötter Unternehmen beim Planen von Neuanlagen und bei der Vernetzung von Maschinen, er erstellt Steuerungskonzepte und hilft bei Projektplanung sowie -management.

Haben auch Sie zündende Ideen, von denen die Öffentlichkeit erfahren sollte? Dann seien auch Sie dabei beim Wirtschaftspreis und lassen Sie uns noch bis 8. April Ihre Unterlagen zukommen. Bewerben können Sie sich neben den genannten auch noch in den Kategorien Leuchttürme, Zukunftshoffnungen und "Unternehmerin/Managerin des Jahres".