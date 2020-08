Pegasus: Nutzen Sie die Chance und reichen Sie ein!

Noch bis Donnerstag, 20. August, können sich heimische Betriebe auf nachrichten.at/pegasus in fünf Kategorien bewerben. Die begehrten Statuen gibt es für Leuchttürme, Innovationskaiser, Erfolgsgeschichten, Zukunftshoffnungen sowie für die Unternehmerin/Managerin des Jahres. Außerdem wird ein Preis für das unternehmerische Lebenswerk verliehen: Dieser wird direkt von den langjährigen Pegasus-Partnern vergeben.

Alle Unterlagen eingereicht hat etwa Global Hydro (im oberen Bild Richard Frizberg, Mitglied der Geschäftsführung) in der Kategorie Innovationskaiser. Der Spezialist für Kleinwasserkraft ist in Niederranna zu Hause. Bei den Erfolgsgeschichten rechnet sich der Schwertberger Fahrzeuglogistiker Hödlmayr (im Bild Vorstandsmitglied Wolfgang Niesser) Chancen aus. Das Motto des heurigen Pegasus lautet: "Ökonomie versus Ökologie". Die Pegasus-Preise werden am 13. Oktober im Linzer Brucknerhaus verliehen. Machen Sie mit!

