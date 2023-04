Pegasus: Nützen Sie jetzt Ihre Chance!

Diesen vergeben die OÖN und ihre Partner heuer zum 30. Mal. Nennungen sind unter nachrichten.at/pegasus2023 möglich. Unternehmen können sich in fünf Kategorien bewerben: Leuchttürme, Innovationskaiser, Erfolgsgeschichten, Zukunftshoffnungen und Unternehmerin/Managerin des Jahres.

Ihre Chance bereits genützt hat unter anderem die Fussl Modestraße, Österreichs letzte große Textilhandelskette mit den Geschäftsführern Karl und Ernst Mayr. Das Unternehmen, das in Ort im Innkreis als Gemischtwarenhandlung begann, im Vorjahr sein 150-Jahr-Jubiläum gefeiert hat und 1400 Mitarbeiter beschäftigt, ist gegen den Trend erfolgreich: Auf einen Onlineshop wird bewusst verzichtet. Die Expansion in Deutschland wird vorangetrieben.

Die Brüder Karl (l.) und Ernst Mayr führen die Fussl Modestraße. Bild: (Werk)

Bei den Erfolgsgeschichten sowie Innovationskaisern am Start ist der Bau- und Aufbereitungskonzern Bernegger aus Molln: Das Unternehmen um Chef Kurt Bernegger hat etwa ein Konzept entwickelt, um den Lkw-Verkehr im Zusammenhang mit dem Transport von Gesteinsmaterial, Kies und Sand zu reduzieren. Die Standorte in Linz, Enns und Spital/Pyhrn verfügen über eine Bahnanbindung. Im März erfolgte der Spatenstich für die modernste Sortieranlage Europas, in der ab 2024 jährlich 100.000 Tonnen Kunststoffabfall und Leichtmetall sortiert und in Zukunft auch recycelt werden sollen.

Bernegger-Geschäftsführer Helmut Lugmayr (l.), Kurt Bernegger Bild: Bernegger GmbH/APA-Fotoservice/S

Alle Bewerber kommen zur Gala

Die Nominiertenliste für den Pegasus wird am 29. April in den OÖN bekannt gegeben. Die Trophäen werden am 1. Juni bei einer glanzvollen Gala im Linzer Brucknerhaus verliehen. Alle Bewerber sind eingeladen.

