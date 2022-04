Pegasus: Noch bis morgen können Sie mitmachen

Das Motto heuer lautet "In die Zukunft investieren".

Bisher beworben haben sich schon zahlreiche heimische Betriebe – darunter der Pöndorfer Poolbauer Karl Sailer. Vor 40 Jahren begann der Firmengründer, mit einem Biotop zu experimentieren. Heute ist der Betrieb Spezialist für Naturpools ohne Chemie. Beworben hat sich die Firma mit nunmehr 47 Mitarbeitern in der Kategorie "Erfolgsgeschichte".

Den Sieg in der Sparte rechnet sich auch die Reichenauer Handelsfirma Watzinger aus, die seit mehr als 67 Jahren Fahrzeuge über die Landesgrenzen hinaus verkauft. Im deutschsprachigen Raum sei man nach eigenen Angaben einer der größten Quad-Händler.

Auf den Sieg in der Kategorie hofft auch Neuhofer aus Zell am Moos. Das Unternehmen wird bereits in zehnter Generation von der Familie Neuhofer geführt und baut aktuell groß am Firmenstandort aus.

Weitere Kategorien sind Innovationskaiser, Leuchtturm, Zukunftshoffnung und Lebenswerk. Die beeindruckendste Frau wird als "Unternehmerin/Managerin des Jahres" gekürt. Ihr Unternehmen ist außergewöhnlich? Dann noch bis morgen auf www.nachrichten.at bewerben.