Pegasus: Neue Wege zum 30-Jahr-Jubiläum

Bereits zum 30. Mal veranstalten die OÖN mit ihren langjährigen Partnern Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, Land Oberösterreich, Wirtschaftskammer, Industriellenvereinigung sowie KPMG den größten Wirtschaftspreis des Landes.

Der 30. Pegasus steht im Zeichen dieser neuen Wege. Und wir wollen Sie ermuntern, sich für diesen Preis zu bewerben. Es geht um Zahlen und Fakten, aber auch um die Bewertung von Strategien, Schnelligkeit, den Umgang mit den Mitarbeitern und die Innovationen.

Der Pegasus wird in sechs Kategorien vergeben: Innovationskaiser, Leuchtturm, Erfolgsgeschichte und Zukunftshoffnung. Schirmherrin über den Preis der Unternehmerin/Managerin des Jahres ist die Wirtschaftskammer Österreich. Nicht bewerben kann man sich für den Pegasus für das Lebenswerk.

Gala-Nacht am 1. Juni in Linz

Bewerben kann man sich in einer oder mehreren Kategorien, die Einreichfrist läuft bis 7. April. Details auf nachrichten.at/pegasus2023

Eine Vorauswahl trifft die Wirtschaftsredaktion der OÖN mit den Experten der Raiffeisenlandesbank. Am 29. April wird die Nominiertenliste bekannt gegeben, die in weiterer Folge zur prominent besetzten Jury wandert. Die Gala ist am 1. Juni im Linzer Brucknerhaus.

