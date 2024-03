Pegasus: Mutige Unternehmer werden gesucht

Ein Unternehmen zu gründen und zu führen, braucht Mut – gerade auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten. Diesen Mut hat Paul Wieder bewiesen: Er hat sich 2019 als 25-Jähriger in der Gastronomie selbstständig macht. Mit seinem "’sPaul Restaurant" in Mitterndorf erfüllte er sich einen langgehegten Traum.

Nun hat sich der Küchenchef, der von Gault & Millau mit drei Hauben ausgezeichnet wurde, in der Kategorie "Zukunftshoffnung" für den OÖN-Wirtschaftspreis Pegasus beworben. Das Restaurant bietet unter anderem ein Frühstücksbuffet und Gourmetmenü auf hohem Niveau. Die Zutaten stammen von Bauern und Lieferanten aus der Region.

Inhaber Paul Wieder hat sich mit „’sPaul Restaurant“ beworben. Bild: Monika Loeff

Ob Wieder sich über eine Pegasus-Trophäe freuen darf, zeigt sich bei der Gala im Linzer Brucknerhaus am 3. Juli. In der Kategorie "Zukunftshoffnung" stimmt das Saalpublikum live über die Gewinner ab. Die Verleihung findet heuer zum 31. Mal statt. Oberösterreichische Unternehmen können sich auch in den Kategorien "Leuchttürme", "Innovationskaiser" und "Erfolgsgeschichten" bewerben. Ebenfalls gesucht wird die "Unternehmerin/Managerin des Jahres". Dieser Preis wird von der Wirtschaftskammer Österreich gesponsert.

Bewerben Sie sich bis 5. April unter nachrichten.at/pegasus

