Pegasus: Letzte Chance für Betriebe

Heute ist Countdown: Bis Mitternacht ist das Bewerbungsformular auf nachrichten.at/pegasus 2022 noch offen. Alle Bewerber sind auch zur großen Gala im Linzer Brucknerhaus am 2. Juni eingeladen. Dann werden die Sieger des größten Wirtschaftspreises im Land gekürt, den die OÖN zusammen mit ihren Partnern veranstalten. Dieses Jahr steht der Preis ganz im Zeichen der Investitionen in die Zukunft.

Unter den Kandidaten bisher: Die Dronetech Austria, eine Unternehmenstochter der Linzer Immotech Austria, die gemeinsam mit dem chinesischen Telekommunikationsausrüster und Hardware-Hersteller Huawei eine Drohne mit Spezialkamera und 5G-Technologie entwickelt hat. Das Flugobjekt liefert in Echtzeit Daten über die Gesundheit der Pflanzen, sodass die Landwirte punktgenau über Düngemittel entscheiden können.

Chancen auf den Pegasus rechnet sich auch my-PV mit Sitz in Neuzeug aus, die Geräte entwickeln und herstellen, um Photovoltaik-Anlagen mit dem Wärmebereich zu verbinden. So könne aus Sonnenstrom das Eigenheim geheizt werden. my-PV und Dronetech Austria haben sich in der Kategorie "Innovationskaiser" beworben. Eine weitere Sparte ist "Erfolgsgeschichte". Hier hofft der Gmundner Nuss-Händler GM Pesendorfer auf den Sieg. Das Unternehmen hat sich vom kleinen Ein-Mann-Verkäufer zum Nuss-Lieferanten in Europa entwickelt.

Mit ihrer Firmengeschichte punkten will auch die PET Austria mit Sitz in Eberstalzell, die durch die Produktion von Geräte-Komponenten zum weltweiten Zulieferer für die Maschinenhersteller aufstieg. Sie hat sich auch in der Sparte "Leuchtturm" beworben.

Vergeben wird der größte Wirtschaftspreis des Landes aber ebenfalls für die größte "Zukunftshoffnung", die beeindruckendste "Unternehmerin/Managerin des Jahres" und "das Lebenswerk".