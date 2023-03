Pegasus: Jetzt einreichen!

Vor 35 Jahren hat Herbert Göweil in der eigenen Garage das gleichnamige Unternehmen Göweil als Zwei-Mann-Betrieb gegründet: Heute sind mehr als 300 Mitarbeiter an vier Standorten beim Maschinenbauer beschäftigt. Beim Pegasus hat Göweil sich als "Erfolgsgeschichte" beworben. Der Wirtschaftspreis wird am 1. Juni in sechs Kategorien verliehen: Leuchttürme, Innovationskaiser, Erfolgsgeschichten, Nachwuchshoffnungen, Unternehmerin des Jahres, Lebenswerk. Bewerbungen sind bis 7. April unter nachrichten.at/pegasus2023 möglich. Dort können auch Links und Fotos hochgeladen werden.

