Pegasus: Jetzt bewerben!

Leidenschaft für Fitness und Sport haben Gottfried Wurpes dazu bewogen, mit 21 Jahren "The Fitness Company" mit Sitz in Leonding zu gründen: 33 Jahre später hat sich das Unternehmen, das auf die Planung, Einrichtung und Ausstattung von Fitness-, Gesundheits- und Wellnessanlagen spezialisiert ist, national und international einen Namen gemacht. Über die Mywellness-Plattform können Nutzer personalisierte Trainingspläne erstellen, ihre Fortschritte verfolgen und sich mit einer großen Gemeinschaft Gleichgesinnter vernetzen: Sie wird bereits von 200.000 Personen genutzt. The Fitness Company ist einer von zahlreichen Bewerbern beim Wirtschaftspreis Pegasus und in der Kategorie Erfolgsgeschichten dabei.

Gottfried Wurpes gründete mit 21 Jahren "The Fitness Company". (Mirja Geh)

Ebenfalls bei den Erfolgsgeschichten sowie in der Sonderkategorie "Unternehmerin/Managerin des Jahres" ist der Tierpark Altenfelden mit Geschäftsführerin Barbara Laher vertreten: Mehr als 1000 Tiere in mehr als 200 Arten sind auf einer Fläche von 80 Hektar zu bestaunen. Geboten werden auch ein Jagdkulturmuseum, das den Besuchern die Tradition und Geschichte der Jagd näherbringen soll: "Auch jene, die damit eigentlich nichts zu tun haben, sollen merken, dass die Jagd eine großartige Kultur ist, zu der viel mehr dazugehört als nur schießen", sagt Laher.

Barbara Laher leitet den TierparkAltenfelden. (Land OÖ) Bild: Land OÖ

Bewerbungen für den Pegasus sind noch bis 5. April in fünf Kategorien (Erfolgsgeschichten, Zukunftshoffnungen, Leuchttürme, Innovationskaiser, Unternehmerin des Jahres) auf der Webseite nachrichten.at/pegasus2024 möglich. Wer zum 30-Jahr-Jubiläum mit den begehrten Statuen ausgezeichnet wird, wird am 3. Juni bei einer Gala im Linzer Brucknerhaus bekannt gegeben.

