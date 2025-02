Pegasus: Erfolg auch in schwierigen Zeiten

Vom altbewährten Traditionsunternehmen bis hin zu zukunftsträchtigen Start-ups: Bei der 32. Auflage des Wirtschaftspreises Pegasus werden die besten Firmen Oberösterreichs gekürt. Der renommierte Preis wird von den OÖNachrichten und ihren langjährigen Partnern, der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, dem Land Oberösterreich, der Wirtschaftskammer, Industriellenvereinigung sowie KPMG vergeben.

Die Sieger werden am 5. Juni im Linzer Brucknerhaus geehrt. Die Einreichung ist in vier Kategorien möglich: "Leuchttürme", "Innovationskaiser", "Erfolgsgeschichten" und "Zukunftshoffnungen" (hier entscheidet das Saalpublikum über den Gewinner). Zusätzlich wählt die Jury die "Unternehmerin/Managerin des Jahres" und vergibt den Kristall-Pegasus für das unternehmerische Lebenswerk.

Konditorei im Wandel der Zeit

Unter den ersten Bewerbern in der Kategorie "Erfolgsgeschichten" befindet sich die bekannte Bad Ischler Konditorei Zauner, die etwa dem "Zaunerstollen" ihren Namen verleiht. Das Unternehmen – auch ein Restaurant gehört dazu – existiert seit dem Jahr 1832 und wird von der Familie Zauner mittlerweile in siebter Generation geführt. Der Betrieb ist auf 165 Mitarbeiter angewachsen, für sie wurden in der Region mehrere Personalhäuser errichtet.

Vergangenes Jahr wurde auch die Modernisierung des Firmenstandorts abgeschlossen. Ein Grund für die Investitionen von 3,5 Millionen Euro war die gestiegene Online-Nachfrage: Zauner verkauft seine süßen Kreationen auch im Internet. Dieser Bereich wächst laut Geschäftsführer Philipp Zauner jedes Jahr um 20 Prozent.

Bewerben Sie sich bis 4. April unter nachrichten.at/pegasus2025.

