Pegasus: Einreichfrist verlängert

Gute Nachrichten für alle heimischen Firmen: Die Einreichfrist für den Pegasus, den bedeutendsten Wirtschaftspreis des Landes, wird verlängert. Einreichungen sind bis Donnerstag, 20. August, Punkt Mitternacht möglich. Auf nachrichten.at/pegasus können Dokumente und Fotos hochgeladen werden.

Unternehmen können sich in fünf Kategorien bewerben: als Innovationskaiser, Leuchttürme, Erfolgsgeschichten, Zukunftshoffnungen sowie als Unternehmerin/Managerin des Jahres. Nicht bewerben kann man sich für das "unternehmerische Lebenswerk": Dieser Preis wird direkt von den langjährigen Pegasus-Partnern verliehen. Fast keine Dienstleistung hat den Menschen während des coronabedingten Lockdowns so gefehlt wie der Haarschnitt beim Friseur: Bei den Erfolgsgeschichten hat sich Paulina Boje mit ihrem Grieskirchner Friseursalon "Schnittgefühl" beworben. Ebenfalls Chancen in dieser Kategorie rechnet sich der Maschinenbauer Göweil mit Eigentümer Herbert Göweil aus: Der Betrieb ist auf Ballenpressen und Wickelmaschinen spezialisiert und errichtet gerade in Rainbach/Mühlkreis ein neues Werk.

Die Pegasus-Statuen werden am 13. Oktober im Linzer Brucknerhaus verliehen.

