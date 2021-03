Pegasus: Ein Preis als Mutmacher

Nach dem herausfordernden Jahr 2020 steht der Pegasus, der größte Wirtschaftspreis des Landes, heuer unter dem Motto "Das Comeback". Wie haben Sie und Ihre Beschäftigten die Krise bewältigt? Welche Ideen hatten Sie, um aus der Not eine Tugend zu machen? Diese Punkte fließen heuer wesentlich in die Bewertung dieses – alles andere als normalen – Jahres ein. Machen Sie mit beim Mutmacher-Pegasus 2021, den wir mit unseren Partnern Raiffeisen Landesbank, Land Oberösterreich, Wirtschaftskammer, Industriellenvereinigung OÖ sowie KPMG veranstalten.

Vom Innovationskaiser bis zum Leuchtturm, von der Erfolgsgeschichte bis zur Zukunftshoffnung und zur Unternehmerin/Managerin des Jahres – wir suchen die Besten in fünf Kategorien.

Digital-Start-up für Pullover

In der Sparte Erfolgsgeschichten rechnet sich die "Sport&Concept GesmbH/City Outlet" in Pasching Chancen aus. Das Unternehmen um die beiden Geschäftsführer Peter Koch und Klaus Zimmer wurde 1990 gegründet und hat sich vom reinen Großhändler zu einem City Outlet für Markenware zu günstigen Preisen gewandelt. Mittlerweile wurde auch nach Niederösterreich und in die Steiermark expandiert.

Bei den "Zukunftshoffnungen" haben sich Christopher Gusenbauer und Daniel Sittenthaler mit ihrem Textil-Versandhandel "wear together" beworben: Die beiden übernehmen für bereits mehr als 70 Schulen in ganz Österreich Design, Verkauf und Vermarktung von Schulpullovern mit individuellem Motiv. Auch Vereine und Unternehmen zählen mittlerweile zu den Kunden des Start-ups aus Kirchberg-Thening.

Bewerben können sich Firmen in einer oder mehreren Kategorien. Die Einreichfrist läuft bis 16. April. Alle Informationen dazu sind auf nachrichten.at/pegasus2021 zu finden, dort können auch Bilder und Dokumente hochgeladen werden. Die Wirtschaftsredaktion der OÖN und Experten der Raiffeisen Landesbank treffen eine Vorentscheidung. Die daraus resultierende Nominiertenliste wird am 8. Mai bekannt gegeben.

Die Gala-Nacht der Wirtschaft findet am 10. Juni im Linzer Brucknerhaus statt – unter den dann geltenden Corona-Regeln.

