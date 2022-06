Pegasus: Die Unternehmen des Jahres wurden gekürt

Der Krieg in der Ukraine und die Corona-Pandemie verlangen Oberösterreichs Wirtschaft einiges ab. Umso bemerkenswerter, dass heimische Unternehmen sich nicht unterkriegen lassen und mit Blick in die Zukunft stetig mit neuen Produkten und Innovationen aufwarten. Das zeigt die 29. Auflage des Pegasus, der am Donnerstagabend im Linzer Brucknerhaus gefeiert wurde.