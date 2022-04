Pegasus: Die Einreichfrist läuft noch eine Woche

Gute Nachrichten für alle oberösterreichischen Betriebe: Die Einreichfrist für den Pegasus, den wichtigsten Wirtschaftspreis des Landes, wurde verlängert. Noch eine Woche lang, bis 15. April, können sich Betriebe, die ihre Chance noch nicht genutzt haben, unter www.nachrichten.at bewerben.

Nennungen sind in fünf Kategorien möglich: Leuchttürme, Erfolgsgeschichten, Innovationskaiser, Zukunftshoffnungen und "Unternehmerin/Managerin des Jahres".

Chancen bei den Erfolgsgeschichten rechnet sich unter anderem Hammerer Aluminium Industries aus Ranshofen (Geschäftsführer: Rob van Gils) aus: Laut eigenen Angaben ist HAI in Europa mittlerweile das größte mittelständische Unternehmen der aluminiumverarbeitenden Industrie. In den 15 Jahren seit der Gründung wurde von einem auf acht Standorte in vier Ländern expandiert.

Die Herstellung von Aluminiumprodukten ist ein energieintensiver Prozess: Um den CO2-Fußabdruck zu verkleinern, sollen etwa möglichst viel Recyclingmaterial und grün erzeugter Strom eingesetzt werden. Bis 2025 sollen die CO2-Emissionen um 25 Prozent sinken (im Vergleich zu 2019).

Experte für Zollsoftware

Bei den Leuchttürmen hat sich das familiengeführte Linzer Softwareunternehmen MIC (Geschäftsführer: Alfred Hiebl) beworben: Seit der Gründung vor mehr als 30 Jahren hat man sich zum weltweit gefragten Spezialisten für Zollsoftware entwickelt. 450 Mitarbeiter sind beschäftigt. Derzeit wird viel in künstliche Intelligenz sowie Datenanalyse investiert, um den Kunden einen noch höheren Grad an Automatisierung bieten zu können.

Welche Innovationen sollen in den kommenden Jahren eine gute Entwicklung Ihres Unternehmens sichern? Und wie manifestiert sich Ihr Engagement in der Region? Nutzen Sie Ihre Chance, erzählen Sie uns Ihr Geschäftsmodell und seien Sie dabei beim Pegasus!