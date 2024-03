Pegasus: Daheim trainieren, klimafreundlich feiern

Die Bewerbungsphase für den Pegasus, den größten Wirtschaftspreis des Landes, ist voll angelaufen, die Zahl der Einreichungen wird täglich länger. Zu den Unternehmern, die ihre Chance bereits genützt haben, zählt Fitnesstrainer Gabriel Reifinger aus Natternbach: Er hat sich 2020, mitten in der Coronapandemie, selbstständig gemacht und bietet Online-Trainings für Menschen mit Gewichtsproblemen und gesundheitlichen Schwierigkeiten an. Die Fortschritte werden wöchentlich kontrolliert, Trainings sind von zu Hause und auch im Urlaub möglich. Training und Ernährung sollen an den jeweiligen Kunden angepasst werden. Reifinger hat sich bei den Zukunftshoffnungen und als Erfolgsgeschichte beworben.

Fitnesstrainer Gabriel Reifinger aus Natternbach Bild: privat

Ebenfalls in der Kategorie Erfolgsgeschichten eingereicht hat der Stadlerhof in Wilhering mit Geschäftsführerin Margit Stadler-Schauer. Beim Stadlerhof handelt es sich um einen Veranstaltungsort, der in der fünften Generation geführt wird. Klimafreundlichkeit steht dabei ganz hoch im Kurs: Eigenes Gemüse und Getreide wird angeboten und für das Catering verwendet, zudem sind "grüne Veranstaltungen" möglich.

Margit Stadler-Schauer führt den Stadlerhof in Wilhering. Bild: privat

Den Pegasus verleihen die OÖN und ihre Partner heuer zum 31. Mal. Zusätzlich zu den Erfolgsgeschichten und den Zukunftshoffnungen wird der Pegasus auch in den Kategorien Innovationskaiser, Leuchtturm, Unternehmerin/Managerin des Jahres sowie als Lebenswerk verliehen. Bewerbungen sind noch bis 5. April unter nachrichten.at/pegasus2024möglich. Für das Lebenswerk kann man sich nicht entscheiden, wer den Pegasus in Kristall gewinnt, entscheidet die Jury.

Die begehrten Statuen werden am 3. Juni bei der Galanacht der Wirtschaft im Linzer Brucknerhaus verliehen, alle Bewerber sind eingeladen. Nutzen Sie den Abend zum Netzwerken!

